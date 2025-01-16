Лиз Трасс назвала Великобританию несостоявшимся государством

Великобритания является несостоявшемся государством, и британцы начинают это осознавать. Такое мнение Лиз Трасс в эфире подкаста Питера Маккормака.

© Lenta.ru

«У меня есть ощущение, что население Великобритании начинает осознавать тот факт, что у нас в стране несостоявшееся государство. Они действительно начинают это делать», — рассказала политик.

Трасс указала на то, что раньше британцы жаловались на «самую бесполезную кучку политиков в мире», которых можно было просто выгнать и заменить на новых. Однако, как отмечает она, ситуация в стране после перестановок во власти «не улучшается, потому что фундаментальная проблема заключается именно в самом государстве».

9 января Трасс пригрозила судом нынешнему премьеру-министру Великобритании Киру Стармеру в случае, если тот продолжит утверждать, что она «обрушила экономику» в 2022 году.