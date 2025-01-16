Парламент Болгарии избрал Росена Желязкова новым премьером

Депутат Народного собрания Росен Желязков, представляющий коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил (ГЕРБ - СДС), избран премьер-министром республики. Трансляция велась на сайте парламента.

За Желязкова проголосовали 125 депутатов, представляющие ГЕРБ - СДС, коалицию "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", партию "Есть такой народ" и коалицию "Демократия, права и свободы - ДПС". Против выступили 114 депутатов, воздержавшихся не было. Такую же поддержку депутаты выразили и новым 19 министрам.

После голосования правительство в полном составе было приведено к присяге и в ближайшие часы приступит к исполнению своих обязанностей.