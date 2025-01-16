Обзор иноСМИ: «грандиозная сделка» Трампа с Россией и в ком разочаровалась Украина

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«Трамп 2.0: союз с Россией и Китаем?»

Под лозунгом «Америка прежде всего» новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил забрать территории у союзников и ввести против них высокие пошлины, в то же время пообещав улучшить отношения с конкурирующим Китаем. Трамп начал воплощать политику, которую можно было бы назвать «Китай прежде всего», отмечается в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan.

Названы сроки освобождения заложников ХАМАС

Переговорщики Израиля и ХАМАС пришли к соглашению о приостановке боевых действий в секторе Газа. Как пишет The Wall Street Journal, это открывает путь к прекращению 15-месячной войны, которая опустошила Газу, спровоцировала более масштабный региональный конфликт и всколыхнула политику на Западе.

Соглашение о прекращении огня вступит в силу 19 января, сообщил премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани. Он рассказал, что Катар вместе с Египтом и США (эти страны выступили посредниками на переговорах) будет работать над реализацией соглашения. Договоренность предусматривает прекращение огня, освобождение заложников и заключенных. По данным WSJ, люди, взятые в заложники ХАМАС, будут освобождены в течение нескольких недель. В это же время Израиль будет отпускать из своих тюрем людей из списка палестинских заключенных.

«Самая глупая идея»: американцы выступили против захвата Гренландии

Более половины американцев, принявших участие в опросе USA Today, считают присоединение Гренландии к США плохой идеей. Из тысячи человек, опрошенных с 7 по 11 января, 53 процента не поддержали присоединение Гренландии. Еще 29 процентов сочли это хорошей идеей, но неосуществимой.

Только 11 процентов респондентов заявили, что администрация Дональда Трампа должна сделать все возможное, чтобы присоединить Гренландию. Журналисты USA Today поговорили с участниками опроса подробнее. Один из них, 23-летний Грей Холланд, отдал свой голос за Трампа в надежде, что тот сократит финансирование Украины и ужесточит иммиграционную политику. Но захват Гренландии, по словам Холланда, кажется плохой шуткой. Еще один респондент, 68-летний демократ Дэниел Андер, назвал это «самой глупой вещью, которую он когда-либо слышал». По его мнению, Трамп любит создавать хаос, чтобы люди не понимали, что в реальности он ничего не делает.

В статье подчеркивается, что Трамп, презирающий демократов и стремящийся избегать войн, может заключить «союз сверхдержав». Речь может идти о «новой грандиозной сделке» США с Россией и Китаем. В рамках этого соглашения Америка признает сферы влияния РФ и Китая, сосредоточившись на усилении влияния в своем регионе - в Мексике и Канаде. В итоге Трамп может навязать Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности и смягчить санкции против России. В случае с Китаем речь может идти об отказе Трампа от защиты Тайваня.

«На Украине евро придет на смену доллару»

Первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что евро может со временем «незаметно» заменить доллар в качестве курсообразующей для гривны валюты. Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания.

По словам Рожковой, если такая замена произойдет, это точно пойдет на пользу украинской экономике, так как «тогда Украина точно будет в Евросоюзе». Как отметила Рожкова, если Украина хочет стать частью Евросоюза, иметь доступ к рынкам ЕС как экспортер и импортер, гривна должна будет получить привязку к той валюте, в которой совершается большинство операций.

Украина разочаровалась в новом премьере Британии

После начала украинского кризиса в 2022 году Британия приобрела репутацию одного из самых активных сторонников агрессивной поддержки Украины. Но во время правления премьера Кира Стармера администрация Владимира Зеленского начала все больше беспокоиться из-за нового, более осторожного подхода Лондона, отмечается в статье Bloomberg.

Чиновники, близкие к Зеленскому, в частном порядке говорят о своем разочаровании в Стармере, рассказало Bloomberg. По их словам, Стармер решил следовать менее агрессивному подходу уходящего президента США Джо Байдена. Стармер, в отличие от своих предшественников, не подталкивает союзников и не требует от них предоставлять Украине еще больше помощи.