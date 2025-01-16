Польский националист Гжегож Браун, который гасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента, собирается баллотироваться на пост президента страны.

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— Я стану кандидатом на предстоящих выборах с помощью Бога и людей, — написал Браун на своей странице в социальной сети X.

В декабре 2023 года сбор средств объявили в Польше для Гжегожа Брауна, потушившего огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента. Организаторы рассчитывали собрать 50 тысяч злотых (12,5 тысячи долларов) за три месяца.

До этого Гжегож Браун охарактеризовал кредит Европейского союза Украине, финансируемый за счет доходов от замороженных активов России, как грабеж. А последний предоставленный кредит Киеву представляет собой бомбу замедленного действия.

15 января авиация Польши подняла в воздух дежурные пары истребителей, а системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за якобы активности российских вооруженных сил на территории Украины.