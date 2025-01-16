Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о дерусификации на Украине, заявив, что демонтажом названий городом Минска и Москвы в Киеве не стереть подвиг народа. Его слова передает БелТА.

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«Им не стереть подвиг нашего народа», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, что в Киеве у монумента «Родина-мать» на Аллее городов-героев демонтировали надписи «Минск» и «Москва».

Ранее Лукашенко обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в желании втянуть Минск в войну. Он отметил, что Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.