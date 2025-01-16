В агентстве Bloomberg сообщили, что во время переговоров с избранным главой США Дональдом Трампом Москва может потребовать «сохранить контроль над 20% Украины».

«Условия России включают сохранение как минимум фактического контроля почти над 20% территории Украины», — говорится в материале.

В агентстве также отметили, что позиция Москвы заключается в том, что отдельные страны НАТО могут продолжать поставки оружия на Украину, однако оно не должно быть использовано против России.

Ранее издание American Conservative писало, что американский президент Джо Байден допустил ошибку, не сумев договориться с Россией до начала боевых действий на Украине.

В Москве неоднократно заявляли, что цели спецоперации будут выполнены. В 2025 году это будет задачей номер один, сообщил президент России Владимир Путин.