Франция настояла на участии в мирных переговорах по Украине

Париж должен участвовать в любых мирных переговорах по Украине, потому что они касаются общеевропейской безопасности.

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С таким заявлением выступил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, его цитирует РИА Новости.

«Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. То, что происходит сегодня на Украине, касается территориальной целости этой страны, но также затронуты прямые интересы безопасности Европы», — подчеркнул глава МИД.

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Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает отправку французских войск на Украину в качестве миротворческих сил.