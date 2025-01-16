Минтранс Казахстана не будет комментировать неофициальные данные о самолёте AZAL

Министерство транспорта Казахстана заявило, что не будет комментировать сообщения «из интернета», которые касаются крушения азербайджанского самолёта AZAL и не имеют официального источника.

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Сейчас комиссия Минтранса республики по расследованию авиакатастрофы продолжает работу.

«До публикации Предварительного отчёта Комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — сказано в заявлении министерства.

В дальнейшем комиссия опубликует предварительный отчёт в соответствии с требованиями законодательства Казахстана и требованиями приложения 13 ИКАО.