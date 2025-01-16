Нетаньяху поручил отклонять попытки ХАМАС диктовать условия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в ночь на четверг совещание по видеосвязи с группой израильских переговорщиков в Дохе и поручил им отклонять попытки радикального палестинского движения ХАМАС диктовать условия в последний момент. Об этом сообщил ТАСС советник офиса главы правительства Дмитрий Гендельман.

"Нетаньяху провел сегодня ночью совещание по видеосвязи с переговорной группой в Дохе, которая доложила ему о последних попытках ХАМАС пересмотреть договоренности от 27 мая. Премьер-министр поручил переговорной группе настаивать на соблюдении согласованных договоренностей и решительно отклонять попытки ХАМАС оказать давление в последний момент", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "в частности, вопреки четкому пункту, предоставляющему Израилю право вето на освобождение террористов, являющихся символами террора", радикальное движение добивается того, чтобы самостоятельно определять имена освобождаемых израильской стороной палестинских заключенных.

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил 15 января, что в результате посреднических усилий Дохи, Вашингтона и Каира Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение вступит в силу 19 января. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в Израиле.

В офисе Нетаньяху прокомментировали сообщения о возможной сделке с ХАМАС

Поздно вечером 15 января канцелярия израильского премьера заявила, что переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников не завершены, так как "остаются несколько нерешенных пунктов в соглашении", но Израиль надеется урегулировать остающиеся разногласия в течение ночи. По данным радиостанции Kan, на 12:00 мск 16 января запланировано заседание кабинета безопасности Израиля, посвященное утверждению соглашения о прекращении огня в анклаве.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в Газе было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря 2023 года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились.

Атака ХАМАС на Израиль

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе остаются 98 человек.