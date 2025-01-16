В Лос-Анджелесе сгорели картины, написанные Хантером Байденом

В Лос-Анджелесе во время пожаров сгорела коллекция из примерно 200 картин, написанных Хантером Байденом, пишет New York Post со ссылкой на источник.

Газета называет произведения искусства Байдена противоречивыми и отмечает, что картины хранились на складе недалеко от дома адвоката Кевина Морриса. Стоимость картин оценивалась в «миллионы долларов».

Полицией Лос-Анджелеса ранее были арестованы трое подозреваемых в совершении поджогов в нескольких районах города.