ООН прокомментировала соглашение Израиля с ХАМАС

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер призвал Совет Безопасности всемирной организации "настаивать на сохранении режима прекращения огня", предусмотренного соглашением между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В заявлении, опубликованном на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), он отметил, что это соглашение дает надежду миллионам людей, пострадавших от конфликта.

"Мы призываем Совет Безопасности использовать свой коллективный голос и вес, чтобы настаивать на сохранении режима прекращения огня, соблюдении международного права и устранении препятствий на пути спасения жизней", - подчеркнул Флетчер. "Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС дает столь необходимую надежду миллионам людей, чьи жизни были разрушены этим конфликтом", - констатировал он.

Замгенсека ООН сообщил, что гуманитарные агентства готовы увеличить помощь пострадавшему населению.

"Мы сделаем все возможное, чтобы отреагировать с амбициозностью, креативностью и срочностью, которых требует этот момент, несмотря на значительные проблемы безопасности и политические проблемы в нашей работе, - заверил Флетчер. - Чтобы помочь нам спасти жизни, мы призываем все стороны в полной мере соблюдать международное гуманитарное право".

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил 15 января, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника из числа военных и гражданских женщин, а также раненых гражданских, детей и пожилых людей в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Кроме того, Израиль отведет свои войска к границам сектора Газа на глубину 700 метров, передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. Во время реализации первого этапа сделки стороны намерены согласовать детали второго и третьего этапов соглашения, включая полный вывод израильских войск из сектора Газа.