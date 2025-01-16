Совбез Белоруссии: оппозиция на фоне выборов нацелена на провокации

Усилия находящейся за рубежом белорусской оппозиции в период президентской избирательной кампании будут направлены на проведение массированных информационных кампаний по дискредитации органов власти, проведение провокаций для фиксации якобы протестной позиции граждан. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"С учетом отсутствия действенных рычагов влияния на ситуацию внутри Беларуси основные усилия беглых и их кураторов сконцентрированы на проведении массированных информационных кампаний по дискредитации органов власти, избиркомов и главы государства", - сказал Вольфович.

По его словам, для этого организуются так называемые журналистские расследования с обвинениями чиновников в коррумпированности.

Он также отметил, что оппозиция нацелена на подготовку и проведении во время выборов "провокаций для фиксации якобы протестной позиции граждан, принимавших участие в голосовании". Госсекретарь также указал на то, что оппоненты власти и их кураторы постараются инспирировать протестные настроения в отдельных социальных группах, для чего "беглые активно осуществляют поиск информации о проблемных вопросах, волнующих население страны". Также будет оказываться деструктивное психологическое давление на членов комиссий всех уровней и их семьи, иных участников избирательного процесса, чиновников "с целью внесения раскола в вертикаль власти".