Кир Стармер впервые на посту премьера Британии посетил Украину, где планирует подписать соглашение о «столетнем партнерстве», направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение гарантий безопасности, пишет Guardian.

По данным газеты, цель визита Стармера является подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом, передает РИА «Новости».

В рамках нового соглашения Лондон и Киев намерены усилить свое сотрудничество в области обороны. Ожидается, что стороны обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Украине.

Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине.

«Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским», – говорится в статье.

В Великобритании осудили поддерживающего Украину премьера

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «столетнем партнерстве» для поддержки Украины со стороны Лондона. Тем не менее, британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта.