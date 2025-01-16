Премьер Великобритании прибыл на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил столицу Украины с необъявленным визитом. Как сообщает Associated Press, британский политик и Владимир Зеленский должны подписать договор о «100-летнем партнерстве» Лондона и Киева, который охватывает сферы обороны, науки, энергетики и торговли.

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Соглашение обяжет стороны сотрудничать в сфере обороны и технологических проектах, в том числе и в беспилотниках. Кроме того, документ предусматривает введение системы, которая поможет отслеживать поставки зерна с Украины. По информации The Guardian, Стармер также объявил о предоставлении Киеву 40 млн фунтов на восстановление экономики.

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Для британского премьера эта поездка на Украину стала первой с момента вступления в должность в июле прошлого года. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Кроме того, Стармер дважды созванивался с Зеленским за время своего нахождения на посту.