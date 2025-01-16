CNN: кандидат Трампа не стал гарантировать выделение новой помощи Украине
Кандидат от Дональда Трампа на пост главы Административно-бюджетного управления Рассел Воут уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли он готов потратить на Киев оставшиеся $3 млрд, предназначенные для помощи Украине.
«Я не буду забегать вперёд президента в вопросах внешней политики», — сказал Воут, его слова приводит CNN.
Телеканал называет это одним из первых признаков разногласий между конгрессом США и новой администрацией Дональда Трампа.
Выдвинутый Трампом на пост шефа Пентагона Пит Хегсет также не подтвердил, что поддержит продолжение помощи Украине.