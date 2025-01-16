Байден в прощальном обращении к американцам поспорил с Трампом

Действующий президент США Джо Байден заочно поспорил с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом относительно того, кто именно из них способствовал достижению новой договоренности между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден заявил в прощальном телеобращении к американцам, что договор между Израилем и ХАМАС был выработан и согласован на переговорах его командой, но будет реализован в основном администрацией Трампа. Политик распорядился, чтобы его команда в полной мере информировала нового хозяина Белого дома.

Тем не менее сторонники Трампа опубликовали пресс-релиз под заголовком «Президент Трамп добился сделки о прекращении огня в Газе». В документе говорилось, что Байден пытается приписать себе эту заслугу.

Байден в прощальном обращении заявил, что укрепил НАТО

15 января Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.