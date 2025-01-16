Пока вы спали: критика наследия Байдена и завалы на границе Украины с Белоруссией

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Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания

Президент США Джо Байден высказал мнение о том, что следует внести изменения в Конституцию, чтобы устранить иммунитет президента от привлечения к ответственности за преступления, совершенные в процессе выполнения своих обязанностей, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Байдена во время прощального выступления перед нацией.

"Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищён от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту", – заявил Байден.

Он также подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике.

В Раде сообщили об отъезде Елены Зеленской с Украины

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену заметили на одном из горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Telegram-канале.

"Война, кровь, смерти… одна за другой ракетные удары по Украине… Зеленский налево и направо раздает интервью, в которых рассказывает, как его дети, жена и семья переживают вместе с ним войну на Украине", — написал он.

На границе Украины с Белоруссией появились завалы

Трассу на границе Украины и Белоруссии завалили большими камнями и различными баррикадами, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал издания "Страна.ua".

"Трасса через границу завалена огромными валунами", — говорится в публикации.

На границе также видна колючая проволока и противотанковые ежи.

Джонсон жестко раскритиковал наследие Байдена

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что наследие президента США Джо Байдена охарактеризовано самым серьезным миграционным кризисом в истории страны, преследованием политических противников и усилением врагов Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в социальной сети Х.

"Наследие президента Байдена будет определено многими его провалами: организацией худшего пограничного кризиса в истории США… использованием министерства юстиции в качестве оружия для преследования политических оппонентов, разжиганием стремительно растущей инфляции", - написал Джонсон.

В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости

Депутат парламента Гренландии, председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг заявил, что процедура обретения Гренландией независимости через референдум может занять около трех лет, пишет РИА Новости

"Это может занять два дня, это может занять два месяца, это может занять два года. Планы, которые мы разработали, основаны на нашем выходе из ЕС в 80-х годах. Мы проголосовали в 82-м и вышли в 85-м. "Брексит" также занял три года, поэтому мы продолжаем говорить, что речь идет о трехлетнем периоде. Самое важное для нас - это запустить сам процесс", - считает Броберг.

Он также отметил, что его партия разработала четкий план для выхода Гренландии из состава Королевства Дания. По его слома, в случае успешного выступления на парламентских выборах в апреле 2025 года, партия сразу же инициирует процесс подачи заявки на проведение референдума о независимости.