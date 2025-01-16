WP: Трамп рассматривает вариант "спасения" TikTok в США своим указом

Избранный президент Дональд Трамп после вступления в должность рассматривает возможность принятия указа, который приостановит исполнение закона о запрете или продаже TikTok на 60-90 дней, выиграв время для переговоров о продаже или альтернативном решении, отмечает Washington Post (WP).

Трамп и его советники обсуждают способы предотвратить запрет в США крайне популярного китайского видеоприложения. Среди рассматриваемых вариантов - юридические лазейки, например, указ об отмене закона, принятого Конгрессом в прошлом году, сообщили два источника издания. При этом избранный президент Трамп выразил большой интерес к тому, чтобы его считали спасителем платформы, на которой, как ему говорят помощники, он пользуется большой популярностью. Именно желание Трампа заставило политических советников и деловых союзников искать варианты, которые позволили бы ему выполнить свое предвыборное обещание "спасти TikTok". Об этом сам республиканец неоднократно заявлял в своем аккаунте соцсети, на который подписано более чем 14 миллионов подписчиков.

"В моем сердце есть теплое место для TikTok", - сказал политик в прошлом месяце.

Между тем, отмечают юристы, спасти популярное приложение будет непросто. Закон, подписанный президентом Джо Байденом в прошлом году, предписывает материнской компании TikTok, китайскому технологическому гиганту ByteDance, продать приложение до 19 января, в противном случае ему грозит немедленный запрет. Ожидается, что Верховный суд, который на прошлой неделе рассмотрел иск, оспаривающий закон о TikTok, поддержит закон в соответствии с планом Байдена. Этот план направлен на устранение опасений Министерства юстиции США о том, что китайское правительство может тайно использовать приложение для слежки за американцами или распространения пропаганды.

Трамп, по словам одного из источников, хочет, чтобы его считали президентом, который смог заключить "компромиссную сделку", и подписание им указа вскоре после истечения крайнего срока, сразу после вступления в должность 20 января, отметили эксперты, "придало бы процедуре кинематографический блеск". Это является излюбленным приемом в стратегии политика. Советники избранного президента называют его единственным человеком, способным спасти популярное приложение. В обращении в Верховный суд они заявили, что Трамп - "единственный, кто обладает непревзойденным опытом заключения сделок, избирательным мандатом и политической волей для достижения соглашения, которое позволит сохранить платформу".

Тем не менее, его критики утверждают, что данный указ президента не сможет полностью преодолеть закон, одобренный конгрессом при подавляющей двухпартийной поддержке.

"Исполнительные указы не являются волшебными документами. Это просто пресс-релизы с более красивыми канцелярскими принадлежностями", - сказал газете бывший советник по национальной безопасности министерства юстиции, ныне работающий в университете Миннесоты, Алан Розенштейн.

"TikTok по-прежнему будет запрещен, и для Apple и Google по-прежнему будет незаконно вести с ними бизнес. Но это сделает намерение президента не применять закон более официальным", - добавил он.