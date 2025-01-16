Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

Кандидат в госсекретари США, сенатор Марко Рубио, рассмотрел возможность отмены санкций против России в контексте переговоров. По его словам, в рамках достижения соглашения обеим сторонам придется идти на уступки.

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«Обе стороны должны будут пойти на уступки в любом таком соглашении», — сказал Рубио, его слова приводит издание The New York Times.

Он также упомянул, что отмена экономических санкций против России может выступать в качестве «разменной монеты» в переговорах, однако конкретные детали такой возможности приводить не стал.

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Сенатор не раскрыл свою позицию относительно обещания правительства Украины поддерживать нейтралитет в отношениях между Россией и Западом. Он заявил, что согласен с точкой зрения избранного президента США Дональда Трампа о том, что конфликт должен быть прекращен.

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность отмены нового объемного пакета санкций, направленных против российского энергетического сектора. Этот шаг может стать частью соглашения по вопросам Украины с новой администрацией США, возглавляемой Дональдом Трампом. Страны Европейского Союза выражают опасения, что Дональд Трамп, новоизбранный президент США, может аннулировать санкции против России, которые были введены Джо Байденом.