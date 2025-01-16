Президент Южной Кореи не будет участвовать в допросе из-за состояния здоровья

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль из-за состояния здоровья не собирается участвовать в допросе во второй день своего ареста, заявил адвокат главы государства Юн Гап Гын. Об этом сообщает «Рёнхап».

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Адвокат подчеркнул, что президент исчерпывающе объяснил свою позицию накануне, поэтому допрашивать его дальше незачем.

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15 января стало известно, что следователи государственного антикоррупционного агентства арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. В сообщении информационного агентства «Рёнхап» подчеркивалось, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру, чтобы не допустить кровопролития, и виновным он себя не признает.

Первую попытку ареста президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

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