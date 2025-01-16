В США заявили о провальном правлении Байдена

Уходящий президент США Джо Байден оставил наследие в виде миграционного кризиса и усиления врагов Вашингтона. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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«Наследие президента Байдена будет определено многими его провалами», — отметил он.

В число провалов Джонсон включил «худший в истории США» миграционный кризис, преследование политических оппонентов, рост инфляции, «усиление врагов» государства, «катастрофический» вывод американских войск из Афганистана, а также помилование Хантера Байдена.

Байден в прощальном обращении к нации не стал говорить о России

Джонсон обратил внимание на то, что Байден скрывал от жителей страны свой ментальный упадок.

Незадолго до этого Байден выступил с прощальной речью к нации. Он заявил, что сумел сохранить свободу Украины, и подчеркнул, что его администрация смогла укрепить Североатлантический альянс. Также Байден пожелал успеха администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Байден завершает свои полномочия после четырех лет на посту.

Ранее Байден оговорился и назвал себя «темнокожей женщиной».