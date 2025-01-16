Стало известно о планах Трампа укрепить отношения с Россией и Китаем

Избранный президент США Дональд Трамп планирует укрепить отношения с Россией и Китаем. Об этом говорится в статье Yahoo News Japan (YNJ).

«Новая администрация Трампа сформирует новый "Союз сильных", укрепляя связи в области экономики и безопасности с Китаем и Россией», — пишет автор материала.

Шансы Трампа убедить Россию занять сторону США для сдерживания Китая оценили

Отмечается, что такой союз позволил бы Вашингтону укрепить связи в сфере экономики и безопасности с Пекином и Москвой, но прежним союзникам стоит готовится к тому, что поддержка со стороны Соединенных Штатов ослабнет.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена надеется, что избранный американский лидер Дональд Трамп и его команда не отменят введенные против России санкции.