Байден: необходимо изменить Конституцию, чтобы лишить президентов иммунитета

В США необходимо изменить Конституцию, чтобы ни один президент в будущем не смог бы избежать ответственности за совершённые во время срока преступления. Об этом в прощальном обращении к нации заявил президент США Джо Байден.

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«Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищён от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту», — цитирует его РИА Новости.

Байден: в США зарождается олигархия, ее влияние угрожает американской демократии

Он также рассказал, что в США сегодня формируется олигархия, угрожающая демократии.

Ранее суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов и оставил формальную судимость.