Британия не будет передавать Чагос Маврикию до вступления в должность Трампа

Великобритания не будет подписывать соглашение о передаче архипелага Чагос Маврикию до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Guardian.

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По словам официального представителя правительства Великобритании, необходимо предоставить новой американской администрации возможность изучить все детали соглашения. Собеседник издания отверг предположение о том, что Вашингтон получит право наложить вето на соглашение.

Великобритания уступила Маврикию острова Чагос

3 октября 2024 года была достигнута договоренность о передаче Великобританией архипелага Чагос в юрисдикцию Маврикия.

Маврикий был британской колонией с 1814 года и обрел независимость в 1968 году. За три года до этого Лондон юридически обособил архипелаг Чагос, создав на нем отдельную британскую колонию в Индийском океане. Самый крупный остров Диего-Гарсия был сдан в аренду США, на нем построили совместную британо-американскую авиабазу, которая считалась весьма значимой для проведения операций на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке. Она сохранится там: Лондон и Порт-Луи заключили сделку, согласно которой авиабаза будет находиться в аренде на срок 99 лет. Соединенные Штаты поддержали это решение.

Ранее сообщалось, что Маврикий вошел в список самых дорогих туристических направлений для россиян.