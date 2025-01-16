Географ Шварц: Трамп вряд ли хочет присоединить Гренландию к США из-за ресурсов

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли намеревается присоединить остров к США из-за ресурсов, скорее всего, его планы связаны с вопросами обороны. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН доктор географических наук Евгений Шварц.

В РАН оценили планы Трампа по присоединению Гренландии к США
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По его словам, потепление климата не повлияет на экономику Гренландии критическим образом, но таяние ледников может значительно улучшить ситуацию с морскими перевозками.

Зачем Трампу Гренландия и как США могут получить контроль над ней?

Шварц добавил, что планы Трампа скорее геополитические, а также связаны с транспортировкой нефти, газа и других природных ресурсов в Арктике.

Доктор наук добавил, что порядка половины доходной части бюджета Гренландии являются дотациями от Дании, а 85% экспорта — морепродукты.

До этого депутат парламента Гренландии, лидер основной оппозиционной партии «Налерака» и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг заявил, что только 0,0001% жителей Гренландии хотят стать гражданами США.

Ранее Лавров прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США.

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