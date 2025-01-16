Politico: Шольц рискует проиграть выборы в ФРГ из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует проиграть выборы в ФРГ из-за своей поддержки Украины. Его решение одобрить пакет военной помощи на сумму три миллиарда евро вызывает политическое давление. Об этом сообщает американская газета Politico.

«В преддверии федеральных выборов, которые он, скорее всего, проиграет, канцлер Германии сталкивается с попытками одобрить пакет военной помощи в размере трех миллиардов евро, который имеет решающее значение для Киева, но может навредить ему политически», — пишет Politico.

NYT: Шольц теряет рейтинг из-за поддержки Украины

Издание отмечает, что партия политика набирает менее половины голосов ХДС/ХСС (Христианско-демократического и Христианско-социального союзов— прим. URA.RU), а также отстает от крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

Ранее Шольц выступил с новогодним обращением. В своей речи политик заявил, что Германия продолжит поддерживать в грядущем 2025 году Украину «как никто другой в Европе». Также он хочет помочь планам новоизбранного президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.