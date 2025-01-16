Politico: Шольц рискует проиграть выборы в ФРГ из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует проиграть выборы в ФРГ из-за своей поддержки Украины. Его решение одобрить пакет военной помощи на сумму три миллиарда евро вызывает политическое давление. Об этом сообщает американская газета Politico.

Politico: Шольц рискует проиграть выборы в ФРГ из-за Украины
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«В преддверии федеральных выборов, которые он, скорее всего, проиграет, канцлер Германии сталкивается с попытками одобрить пакет военной помощи в размере трех миллиардов евро, который имеет решающее значение для Киева, но может навредить ему политически», — пишет Politico.

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Издание отмечает, что партия политика набирает менее половины голосов ХДС/ХСС (Христианско-демократического и Христианско-социального союзов— прим. URA.RU), а также отстает от крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

Ранее Шольц выступил с новогодним обращением. В своей речи политик заявил, что Германия продолжит поддерживать в грядущем 2025 году Украину «как никто другой в Европе». Также он хочет помочь планам новоизбранного президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.