Трамп призвал миллиардера Рамасвами принять назначение

Избранный президент США Дональд Трамп призвал миллиардера и предпринимателя Вивека Рамасвами согласиться занять пост сенатора от штата Огайо.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Трамп лично обратился к Рамасвами с просьбой принять назначение, если его предложат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рамасвами снял свою кандидатуру с рассмотрения на должность сенатора после избрания его главой нового департамента госэффективности (DOGE) совместно с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском.

Ранее сообщалось, что Вивек Рамасвами может занять место избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса в сенате конгресса США.