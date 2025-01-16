WP: Трамп лично призвал Рамасвами согласиться на пост сенатора от штата Огайо

Избранный президент США Дональд Трамп призвал миллиардера и предпринимателя Вивека Рамасвами согласиться занять пост сенатора от штата Огайо.

Трамп призвал миллиардера Рамасвами принять назначение
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Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Трамп лично обратился к Рамасвами с просьбой принять назначение, если его предложат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рамасвами снял свою кандидатуру с рассмотрения на должность сенатора после избрания его главой нового департамента госэффективности (DOGE) совместно с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском.

Ранее сообщалось, что Вивек Рамасвами может занять место избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса в сенате конгресса США.

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