Байден резко ответил на вопрос о Трампе

Президент США Джо Байден резко ответил на вопрос об избранном лидере страны Дональде Трампе. Об этом пишет New York Post.

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Глава Соединенных Штатов отказался признавать роль Трампа в заключении сделки о прекращении огня в Секторе Газа с Израилем, несмотря на признания со стороны Белого дома и израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

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В частности, Байден выразил гордость, что американцы примут участие в освобождении заложников, не упомянув заслуг политика. На вопрос прессы о том, стоит ли отдать команде Трампа должное за помощь в достижении договоренностей, президент отметил, что «это точно такая же структура сделки, которую о предлагал еще в мае».

«Президент сказал: "Это что, шутка?", прежде чем уйти"», — отмечается в в материале.

15 января Дональд Трамп заявил, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время. Политик пообещал, что будет работать с союзниками, чтобы Газа никогда не стала «уголком безопасности для террористов».