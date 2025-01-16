До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не исключены новые провокации со стороны Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям».

«Опасения, что террористические или диверсионные меры могут быть применены в последние дни присутствия демократов в Овальном кабинете, вполне обоснованы. Зеленский и его окружение демонстрируют крайнюю нервозность. И она направлена, главным образом, на недопущение любых вариантов налаживания диалога между США и Россией. Потому что, по сути дела, любой вариант прекращения кровопролития на Украине для Зеленского и его окружения политически смертельны», — сказал Мирошник.

FT: размещение западных войск на Украине может спровоцировать войну РФ и США

Ранее американская газета The Hill сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.