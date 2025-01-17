Журналист Боуз раскритиковал жену Зеленского за поездку на элитный курорт

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал супругу президента Украины Елену Зеленскую за ее поездку на элитный горнолыжный курорт в Швейцарии.

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"Жена диктатора отправилась на горнолыжный курорт Санкт-Мориц с детьми . Великолепно", - прокомментировал он. О том, что Елену Зеленскую заметили на отдыхе в Швейцарии, стало известно 15 января.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук опубликовал видео, на котором была запечатлена, предположительно, супруга Зеленского в составе группы людей в местном аэропорту.

Издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале отметило, что украинские власти назвали информацию об отдыхе Зеленской в Швейцарии не соответствующей действительности. В свою очередь Мосийчук пообещал опубликовать сведения о том, в каком именно отеле остановилась жена президента.