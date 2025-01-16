Стало известно об отказе дочери Трампа возвращаться в Белый дом

Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заявили, что на втором сроке американского лидера не будут занимать официальные посты и останутся в своем доме в Майами. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информированные источники.

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В первый президентский срок политика Кушнер был старшим советником Трампа. Супруги занимались широким кругом вопросов, включая ближневосточные мирные переговоры и разработку вакцины против коронавирусной инфекции.

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Отмечается, что Иванка Трамп отказалась от участия в политике и предпочла уделить время семье и воспитанию детей. Сыновья нового американского лидера — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп — также не будут занимать официальные посты. Они решили сосредоточиться на бизнесе и новых проектах.

Ранее суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Безусловное освобождение предполагает отсутствие штрафа или тюремного срока при том, что обвинительный приговор остается в силе. Таким образом, Трамп стал первым американским лидером, занявшим пост президента с судимостью по уголовному делу.