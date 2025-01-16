Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

Кандидат в госсекретари США Марко Рубио заявил, что Куба остается страной — спонсором терроризма, несмотря на решение действующего американского лидера Джо Байдена снять с островного государства этот статус. Свое мнение политик выразил во время слушаний в сенате, его слова приводит РИА Новости.

«Без сомнений, Куба является спонсором терроризма. Возьмите, например, ФАРК и другие нарко-террористические организации в Колумбии <....> На протяжении всего их существования они пользовались полной поддержкой кубинского режима», — сказал Рубио.

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Также кандидат в госсекретари раскритиковал решение Байдена о снятии с Кубы статуса спонсора терроризма, назвав его «абсолютно необоснованным».

Ранее сообщалось, что администрация Байдена планирует исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма 14 января. При этом Associated Press подчеркнуло, что данное решение может быть пересмотрено уже на следующей неделе, когда в должность президента США вступит республиканец Дональд Трамп.