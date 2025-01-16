Жену Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Швейцарии

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену заметили на горнолыжном курорте в Швейцарии Санкт-Мориц. Это утверждает бывший народный депутат Игорь Мосийчук, в то же время официальный Киев опровергает информацию об отдыхе Зеленской, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

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Экс-нардеп опубликовал кадры, на которых запечатлена группа людей в аэропорту, коорая затем садится в автомобиль.

«В распространенном им видео видно лишь нескольких неизвестных, садящихся в кортеж. Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать Первую леди или кого-либо из ее окружающих, на видео нет», — отреагировали в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Однако Мосийчук ответил на заявление центра следующее: «Завтра расскажу об отеле и нумере, где самые величественные остановились».

Ранее сообщалось, что британский певец Стинг продал винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане компании, связанной с семьей Зеленского. На момент заключения сделки стоимостью 75 миллионов евро бенефициаром компании значилась Елена Зеленская.