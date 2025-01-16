Макрон назвал сделку по прекращению огня облегчением для жителей Газы
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сделку по прекращению огня облегчением для жителей Газы.
Об этом он написал в соцсети X.
«После 15 месяцев неоправданных страданий огромное облегчение для жителей Газы, надежда для заложников и их семей», — говорится в публикации.
Глава ХАМАС в Газе аль-Хейя пообещал, что противостояние с Израилем продолжится
Кроме того, Макрон заявил, что соглашение должно соблюдаться, и призвал к последующему политическому урегулированию ситуации.
Ранее телекомпания Al Jazeera сообщила, что в рамках сделки по прекращению огня в секторе Газа будут освобождены 33 израильских заложника.
Армия Израиля также официально объявила о начале подготовки к приёму освобождаемых заложников из сектора Газа.