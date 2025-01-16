Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сделку по прекращению огня облегчением для жителей Газы.

Об этом он написал в соцсети X.

«После 15 месяцев неоправданных страданий огромное облегчение для жителей Газы, надежда для заложников и их семей», — говорится в публикации.

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Кроме того, Макрон заявил, что соглашение должно соблюдаться, и призвал к последующему политическому урегулированию ситуации.

Ранее телекомпания Al Jazeera сообщила, что в рамках сделки по прекращению огня в секторе Газа будут освобождены 33 израильских заложника.

Армия Израиля также официально объявила о начале подготовки к приёму освобождаемых заложников из сектора Газа.