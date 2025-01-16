Макрон назвал сделку по прекращению огня облегчением для жителей Газы

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сделку по прекращению огня облегчением для жителей Газы.

Макрон назвал сделку по прекращению огня облегчением для жителей Газы
© РИА Новости

Об этом он написал в соцсети X.

«После 15 месяцев неоправданных страданий огромное облегчение для жителей Газы, надежда для заложников и их семей», — говорится в публикации.

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Кроме того, Макрон заявил, что соглашение должно соблюдаться, и призвал к последующему политическому урегулированию ситуации.

Ранее телекомпания Al Jazeera сообщила, что в рамках сделки по прекращению огня в секторе Газа будут освобождены 33 израильских заложника.

Армия Израиля также официально объявила о начале подготовки к приёму освобождаемых заложников из сектора Газа.