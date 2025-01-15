В США признали экспорт ядерного топлива из РФ

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон до сих пор экспортирует 20% своего ядерного топлива из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной организацией в России). По словам Пайетта, США потребуется какое-то время, чтобы найти альтернативные источники материалов для ядерного топлива.

«Соединенные Штаты по-прежнему получают около 20% нашего ядерного топлива из России, поэтому потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива», — заявил он.

Ранее Иран отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.