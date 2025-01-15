Рубио заявил о важности Арктики для США

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио подчеркнул необходимость усиления американского присутствия в Арктике для защиты торговых маршрутов и стратегических интересов.

Марко Рубио, кандидат на пост госсекретаря США, в среду выступил с заявлением о критической важности Арктики для глобальной торговли и безопасности, передает РИА «Новости».

Рубио отметил, что растущие масштабы судоходства в регионе делают Арктику невероятно важной. Он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры для обеспечения свободы навигации и защиты торговых маршрутов.

«Арктика становится невероятно важной из-за роста масштабов судоходства в регионе, особенно с открытием новых маршрутов, таких как Северный морской путь от России до Азии, который может сократить время транзита до 40%», – отметил он.

Кроме того, Рубио акцентировал внимание на стратегическом значении Гренландии, отмечая ее географическое положение и богатые минеральные ресурсы, которые, по его словам, играют ключевую роль в укреплении нацбезопасности США. Политик отметил, что США следует работать с партнерами по арктическому региону для обеспечения свободного и безопасного доступа к важным транспортным коридорам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Арктический регион зоной своих стратегических интересов и настаивает на важности мира и стабильности в регионе.