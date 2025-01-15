Байден объявил о заключении сделки между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден объявил о достигнутой сделке между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Его слова приводит РИА Новости.

Байден отметил, что сделка включает в себя три этапа реализации.

«Я могу объявить о достигнутой сделке о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС», — сказал он во время выступления в Белом доме.

Известно, что реализация первого этапа сделки начнется 19 января. Она предполагает прекращение огня в секторе Газа на 42 дня. За это время Израиль выведет свои войска из населенных пунктов в приграничные районы, будут увеличены поставки помощи в анклав, восстановлены больницы и медицинские центры. Переселенные жители Газы смогут вернуться. Также за это время будет проведен обмен девяти раненых и больных израильских заложников на 110 палестинских заключенных. Детали второго и третьего этапов сделки пока неизвестны.