Президент Израиля оценил соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Заключение соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращении там огня станет "правильным и необходимым шагом", заявил в телеобращении к нации президент Израиля Ицхак Герцог.

"Сейчас мы обязаны сделать шаг и исправить ситуацию. Я поддерживаю премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху] и переговорную группу, которые добивались этого соглашения, и призываю членов правительства принять и утвердить соглашение, которое им будет представлено, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей домой. Как президент Государства Израиль я говорю однозначно: это правильный шаг, это важный шаг, это необходимый шаг", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Израиль "продолжит действовать со всей мощью до тех пор, пока не будет реализован каждый этап сделки и не будет возвращен последний из пленных".

"Мы не успокоимся и не смягчимся, пока все наши сыновья и дочери не вернутся домой", - указал Герцог.

Он поблагодарил всех посредников на переговорах в лице властей Египта, Катара и США.

"Особая благодарность президенту США Джо Байдену и его администрации и, конечно, будущему президенту США Дональду Трампу и его команде. Я знаю, что вопрос заложников и безопасности Израиля и его граждан всегда занимает мысли президента Трампа и его грядущей администрации. Я благодарю его и желаю ему больших успехов во время нового срока", - отметил глава еврейского государства.

Ранее телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник выступил с утверждением, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. Официально о заключении сделки еще не сообщалось.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что на переговорах остаются нерешенные вопросы, которые израильская сторона надеется урегулировать ближайшей ночью. До этого гостелерадиокомпания "Кан" сообщила, что заседание кабинета безопасности Израиля, на котором должно быть одобрено соглашение, назначено на утро 16 января.