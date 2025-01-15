Красносельский заявил о неспособности Молдавии реинтегрировать Приднестровье

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что переживающая глубокий раскол в обществе Молдавия не способна реинтегрировать непризнанную республику.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, он обратил внимание, что одна часть Молдавии выступает за построение независимого и нейтрального государства, другая - за его ликвидацию и вхождение в состав Румынии, а третья - за присоединение к Евросоюзу.

"Кто ответит на вопрос, в какую Молдову нас приглашают? Они сами не знают, вот в чем проблема. Так вы определитесь сначала со своим домом, со своим хозяйством внутренним, со своими желаниями. Решите вопросы со своими людьми, чтобы они приняли ваш выбор, политический выбор. И тогда заявляйте", - сказал Красносельский.

Ранее он заявил о готовности к урегулированию отношений с Молдавией через создание конфедеративного государства. По словам Красносельского, ранее Тирасполь неоднократно предлагал варианты совместного проживания, но в последний момент представители Молдавии блокировали такие переговоры. В 2003 году руководство Молдавии и Приднестровья при посредничестве заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака разработало план приднестровского урегулирования. Но третий президент Молдавии Владимир Воронин в последний момент отказался подписать документ под давлением Запада.

Красносельский также не раз выступал инициатором встречи с действующим президентом Молдавии Майей Санду, но она публично отказалась от прямого диалога сразу после избрания в 2020 году. После этого переговоры фактически были заморожены на всех площадках, а отвечающий в правительстве за приднестровский вопрос вице-премьер Олег Серебрян сообщил о фактическом выходе Кишинева из переговоров. Одновременно Молдавия усилила экономическое давление на Приднестровье, которое оказалось в уязвимом положении после закрытия Украиной приднестровского участка границы.

В 2006 году в Приднестровье прошел референдум, на котором 97% участников высказались за независимость и последующее вхождение в состав России.