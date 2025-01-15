Депутат Рады обвинил Зеленского в «торговле жизнями украинцев»

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский «торгует жизнями украинцев». Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Рады обвинил Зеленского в «торговле жизнями украинцев»
© РИА Новости

Согласно мнению Дубинского, Зеленский «торгует жизнями украинцев», когда требует послать ВСУ больше военной техники, перед тем как принять решение о снижении мобилизационного возраста. Он также добавил, что Зеленский «уничтожает последнее поколение украинских мужчин», поэтому он является «геноцидником собственного народа».

«Тем временем Зеленский продолжает торговать жизнями украинцев, как шуточками "95-го Квартала"», — написал Дубинский в своих социальных сетях.

Ранее Зеленский назвал численность ВСУ.