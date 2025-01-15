Депутат Рады обвинил Зеленского в «торговле жизнями украинцев»

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский «торгует жизнями украинцев». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно мнению Дубинского, Зеленский «торгует жизнями украинцев», когда требует послать ВСУ больше военной техники, перед тем как принять решение о снижении мобилизационного возраста. Он также добавил, что Зеленский «уничтожает последнее поколение украинских мужчин», поэтому он является «геноцидником собственного народа».

«Тем временем Зеленский продолжает торговать жизнями украинцев, как шуточками "95-го Квартала"», — написал Дубинский в своих социальных сетях.

Ранее Зеленский назвал численность ВСУ.