Зеленский подписал закон о базовой военной подготовке для женщин

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий женщинам проходить базовую военную подготовку. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Он отметил, что внес в документ правку, которая гарантирует для женщин прохождение базовой подготовки только добровольно. Решение о том, становиться на учет военнообязанных или нет также является для них добровольным.

«Зеленский подписал законопроект №12076 о базовой военной подготовке. Хоть что-то у нас президент подписывает», — написал Гончаренко.

Кроме того депутат добавил, что теперь юноши, которым сейчас исполняется 18 лет за рубежом, могут стать на учет, не приезжая на Украину.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов