Трамп заявил о намерении продвигать идею мира через силу на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею «мира через силу» на Ближнем Востоке и расширять Авраамские соглашения. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил о заключении сделки по израильским заложникам и том, что они скоро будут освобождены. Других подробностей соглашения он не привел.

«Мы продолжим продвигать мир через силу в регионе, в то время как мы воспользуемся моментом после этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических Авраамских соглашений», — заявил избранный президент США.

Напомним, что в 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими страны. Его результатом стали Авраамские соглашения, которые подписали ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Судан выразил интерес к этому документу, но с Израилем его так и не подписал.