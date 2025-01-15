Премьер Дании поговорила с Трампом о присоединении Гренландии к США

Гренландия сама будет принимать решение о своей независимости, о судьбе в целом, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы кабмина.

9 января 2025 года Трамп разместил в соцсети Truth Social карту Соединенных Штатов с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик отметил, что расширение необходимо для безопасности державы и Запада в целом.

«В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — отметили в пресс-службе.

Ранее Фредериксен сообщила, что запросила разговор с Трампом на фоне его высказываний о Гренландии.

Зачем Трампу Гренландия и как США могут получить контроль над ней?

Гренландия — крупнейший на планете остров с населением около 56 тыс. человек и площадью свыше 2 тыс. кв. км. На нем, по оценкам экспертов, находятся крупные месторождения редкоземельных металлов, поставки которых осложнились в последние годы на фоне сложной геополитической ситуации в мире.