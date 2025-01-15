Кандидат на пост главы ЦРУ допустил сотрудничество США и РФ в борьбе с терроризмом

Кандидат на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США и Россия могут сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом, поскольку перед ними стоят схожие угрозы. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Рэтклифф выступил на слушаниях в сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом на ключевые посты в его администрации. Там он заявил, что будет советовать американскому главе сотрудничать с Россией в случаях, когда это будет взаимовыгодно.

«Есть области, где мы, например, противодействуем терроризму. Некоторые из тех же угроз, с которыми мы сталкиваемся со стороны террористических групп, являются угрозами, с которыми они сталкиваются», — добавил Рэтклифф на слушаниях в сенате.

По его словам, в таких случаях Москва и Вашингтон могут обмениваться разведданными или делать «что-то для взаимной выгоды обеих стран».