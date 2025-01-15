Трамп рассказал о сделке по израильским заложникам

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем востоке была заключена сделка по израильским заложникам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как написал Трамп в социальных сетях, «вскоре» заложники будут освобождены. Каких-либо подробностей сделки, как и точных сроков освобождения, Трамп не предоставил.

«У нас есть сделка по заложникам на Ближнем Востоке. Они вскоре будут освобождены», — заявил он.

СМИ сообщили о достигнутом соглашении о прекращении огня в Газе

При этом ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что 33 израильских заложника будут освобождены во время первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.