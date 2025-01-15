В США оценили перспективы возвращения Украины к границам 2022 года

Вероятность возвращения Украины к границам 2022 года маловероятна. Такое мнение высказал кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, передает РИА Новости.

Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать реальность и включать компромиссы с обеих сторон.

«Украина не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», — добавил Рубио.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции отказался прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на Украине.