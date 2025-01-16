Гренландский политик рассказал о многолетних угрозах со стороны Дании

Дания в течение многих лет угрожает Гренландии каждый раз, когда возникает вопрос о независимости острова. Об этом РИА Новости заявил депутат гренландского парламента, лидер основной оппозиционной партии «Налерака» и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг.

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Политик подчеркнул, что каждый раз, когда гренландцы начинают говорить о независимости, датские власти прибегают к угрозам.

Броберг: 75% жителей Гренландии выступают за независимость от Дании

Броберг напомнил, что когда в 2018 году партия «Налерака» баллотировалась в парламент, и он сказал, что есть план достижения независимости Гренландии, глава датского правительства обратился к национальным СМИ и заявил о нереалистичности обретения независимости островом.

Экс-министр иностранных дел Гренландии отметил, что датские политики до сих пор не желают слышать о независимости Гренландии. В Копенгагене даже не соблюдает ныне действующий закон о самоуправлении острова.

16 января Броберг заявил, что процедура обретения Гренландией независимости посредством референдума может занять три года.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что вопрос о независимости Гренландии должен решаться исключительно самими гренландцами.