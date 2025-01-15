Кандидат на пост главы ЦРУ назвал главную угрозу США

Кандидат на пост главы ЦРУ Джон Рэтклифф назвал главную, по его мнению, угрозу США. Об этом сообщает Politico.

Согласно словам Рэтклиффа, главной угрозой для США является Китай. По этой причине, кандидат на пост главы ЦРУ пообещал обеспечить своей стране опережение в сферах искусственного интеллекта и квантовых вычислений, если его примут на пост.

Рэтклифф также добавил, что помимо развития технологий, США должны сосредоточиться на сборе разведданных, а также особом наблюдении за Китаем.

«Китай, несомненно, является нашей главной угрозой национальной безопасности», — сказано в заявлении Рэтклиффа.

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