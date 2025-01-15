Жена Байдена высказалась о новом президентском сроке своего мужа

Жена президента США Джо Байдена Джилл заявила, что ее муж мог бы занимать свой пост еще четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Такое заявление она сделала в ответ на соответствующий вопрос журналистов. По словам Джилл Байден, в данный момент ее муж ведет активную жизнь, поэтому он смог бы управлять США на время еще одного президентского срока.

«Разумеется... Думаю, сейчас у него полное расписание. Он начинал утро с интервью и брифингов, и сейчас продолжает», — ответила она на вопрос СМИ.

Ранее в The New York Times сообщили, что Байден выступит с финальной речью, в которой попрощается со своей 50-летней политической карьерой.