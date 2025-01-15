Минобороны Германии объявило бойкот соцсети X

Министерство обороны ФРГ перестанет размещать публикации в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска. В качестве причины названы «трудности» при предметном обмене аргументами.

«Министерство обороны с 15 января 2025 года приостановит работу канала министерства на платформе "X" и в обозримом будущем больше не будет активно размещать в нем сообщения», - сказано в заявлении.

В качестве альтернатив к соцсети X министерство называет мессенджер WhatsApp и другие соцсети.

«Министерство обороны в исключительных случаях оставляет за собой право реагировать в "X" публикациями - например, в случае дезинформационных кампаний», - уточнили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

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